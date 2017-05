Se billedserie Lutfi Cift fra Ringsted Skomageren i RingStedet vil gerne tage et par unge mennesker i lære. Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Skomagerlærlinge kan redde fag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skomagerlærlinge kan redde fag

Ringsted - 24. maj 2017 kl. 06:33 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danskerne køber flere og flere - og dyrere og dyrere - sko. Men samtidig bliver det sværere og sværere at finde en skomager, der kan reparere dem.

I en tid, hvor alle taler om genbrug, findes der nemlig ikke længere nogen egentlig uddannelse til skomager.

Men det vil skomager Lutfi Cift fra Ringsted Skomageren i RingStedet nu prøve at gøre noget ved:

- Det skal gøres som i gamle dage, forklarer han - og tænker på at oprette en eller to lærepladser, i en eller anden form for samarbejde med kommunen og/eller ungdomsskolen.

- I dag kan man ikke uddanne sig til skomager. Derfor tænker jeg på at lære de unge op, som for eksempel går og ikke ved, hvad de vil - men måske vil de gerne være skomager?

- Når der ingen uddannelse er i faget, er det kun noget, man lære fra en læremester.

- Sådan en læreplads vil være en fremragende mulighed for dem, som gerne vil være skomager, eller være beskæftiget inden for noget kreativt, hvor man har rig mulighed for at arbejde med hænderne. Og selvom der ikke er en decideret uddannelse, så er det heller ikke nemt at finde en læreplads/praktikplads, pointerer Lutfi Cift, som håber, at læserne af DAGBLADET vil sprede hans budskab.

Hans tilbud er rettet mod unge, som er færdige med folkeskolen, og han synes, at det ville være bedre, hvis de kom i lære - frem for bare at »rende rundt«.