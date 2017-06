Skoleleder på gældsplaget skole fratræder

»Den lagte plan for afviklingen af en oparbejdet gæld er fulgt, og skolen er dermed på rette kurs økonomisk. For at sikre at den positive udvikling fortsætter, har jeg haft nogle drøftelser om de opgaver, der ligger foran skolens ledelse og skolens leder med skoleleder Finn Pilgård. Den økonomiske plan skal følges, og der er brug for at skolens fortsatte udvikling er solidt forankret blandt skolens personale.«