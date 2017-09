Se billedserie Øvelserne varierer i sværhedsgrad. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Skolelærere har fået styr på FIFA 11

Ringsted - 07. september 2017 kl. 08:54 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FIFA 11 For Health er et nyt sundhedsprojekt, der skal forbedre formen hos elever i 5. klasse i folkeskolerne i Ringsted Kommune.

Konceptet består af en række fodboldøvelser af varierende sværhedsgrad.

Projektet er styret af ph.d. studerende Mads Madsen, der netop har afsluttet et kursusforløb for 13 udvalgte lærere i Ringsted Kommune.

Lærerne kombinerede praktiske øvelser med teori på kurset, der foregik i og ved Ringsted Sportcenter.

- Jeg håber, at konceptet når ud til rigtig mange folkeskoler, for det er en god måde at få eleverne til at røre sig på og alle kan være med i øvelserne, selv om de ikke har gået til fodbold før , mener Mads Madsen.

Da lærerne underviser hinanden på skift i nogle af de øvelser, som de har lært på kurset, må de også starte forfra et par gange for at få de rigtige personer til at bevæge sig på det rigtige tidspunkt i øvelser i blandt andet overlab og pasningsøvelser med indlagt bevægelse.

Ringsted Kommune har valgt dette fodboldprojekt som et af de nye forebyggelsesinitiativer, der bliver betalt fra en samlet pulje på 500.000 kroner. Pengene er blevet fordelt til en række projekter, som skal gøre det nemmere at få en god livsstil, der både giver bedre livskvalitet og måske et længere liv.

Men hvor der tidligere især har været fokus på de voksne, retter flere af de nye tiltag sig denne gang i højere grad mod børn og unge.