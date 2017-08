Se billedserie "Touch", siger Lotte Nielsen til "verdens bedste medicin", labradoren Dina på 4,5 år. Og Dina rører forsigtig sin ejer nær Lotte Nielsens næse. En nuttet gestus, når nu Lotte Nielsen kører hundredevis af kilometer hver uge for at gå til nose work og anden hundetræning med Dina. Foto: Anne Wandahl

Send til din ven. X Artiklen: Skønne hunde går til næsesport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skønne hunde går til næsesport

Ringsted - 26. august 2017 kl. 09:21 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nyeste nye i træning og leg med sin hund hedder »nose work«.

Hvad det nærmere er for noget, viste et par hold af hundeejere fra nær og fjern og deres enormt nuttede vovser i Ringsted fredag, skriver DAGBLADET Ringsted.

En af ejerne er Kirsten Dahl. Hun kom fra Møn med bordercollien »Easy« til træning hos Johanna Allanach fra Ringsted.

- Hundene skal snuse sig frem til duftspor af lavendel, som Johanna har sat rundt omkring. Det er en rigtig god sport. Hunde skal bruge deres næser, og det får de lov til her. Det er også en rigtig god sport for mennesker. Specielt hvis man ikke længere har fysik til at gå til agility. Nose work kan alle være med til, siger Kirsten Dahl.

Det har hun helt ret i, siger Lotte Nielsen fra Skælskør.

Hun er kørt de mange kilometer med hunden Dina.

- Jeg er førtidspensionist med psoriasisgigt. Jeg har fået meget medicin, men verdens bedste medicin er Dina, brun labrador, 4,5 kilo. For selv på en meget dårlig dag, hvor jeg har meget ondt, skal jeg til træning med Dina. Hun sørger for, at jeg kommer ud. Og når vi træner, glemmer jeg, at jeg har ondt. Simpelt hen, forklarer Lotte Nielsen.

Træner Johanna Allanach fortæller, at nose work kommer fra USA, hvor dyrepassere på internater fandt på at lade hunde snuse efter duftende ting, så de ikke bare sidder og keder sig i et bur.

- Jeg laver sporene af sådan nogle filtdimser, som man bruger til at sætte under stoleben. De får duften fra æteriske olier, forklarer Johanna Allanach.

Filtdimserne har tape på bagsiden, og derfor kan hun sætte dem fast på mure, trappegelændere, el-skabe, lygtepæle og hvad hun nu ellers finder på.

Dimserne er nemme at lave, og materialerne koster næsten ingen penge.

Man kan lave dem for omkring 50 kroner.

- Nose work er derfor en billig hobby, som alle hundejere kan være med til, siger Johanna Allanach.