Skiltemanden har fået sin autocamper

Af Anne Wandahl De mere eller mindre friske morgentrafikanter på Næstvedvej var de første til at blive mødt med opløftende skilte, da Kim Fyrst tilbage i 2012 stillede sig op med sine kærlighedsbudskaber og blev kendt som »Go'morgenmanden fra Ringsted«. Det er derfor oplagt for Kim Fyrst at krydse sin histories spor, når han forhåbentlig i næste måned vender tilbage til Ringsted - denne gang på egne hjul.

Kim Fyrst var sidst i Ringsted for en måneds tid siden, hvor han stod ved motorvejskrydset og fik mange smil og vink for sit skilt med teksten »Du er smuk - husk det«. Han har drømt om at få sin egen autocamper, fordi han gerne vil rundt til endnu flere byer i Danmark for at sprede positiv stemning - på opfordring fra mange mennesker mange steder i landet, som mener, at deres by også trænger til lidt kærlighed.