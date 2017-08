Skechers åbner i Ringsted

- Vi glæder os endnu engang over, at kunne byde velkommen til et stort, internationalt brand som Skechers, udtaler centermanager Jeanette Jussing Amdal i en pressemeddelelse.

- Vi har fulgt deres udvikling i Danmark, og det er fantastisk, at vi nu kan få lov at byde dem velkommen hos os. Det er en stor tilfredsstillelse for os at kunne fortsætte med at tilbyde vores kunder nye muligheder i deres outletshopping med et brand for hele familien, tilføjer hun.