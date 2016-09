Send til din ven. X Artiklen: Skadesramt skole skal undersøges på ny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skadesramt skole skal undersøges på ny

Ringsted - 13. september 2016 kl. 15:08 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

140 elever bliver i øjeblikket undervist i pavilloner på grund af fare for sammenbrud i en del af Byskovskolens betondæk. Det kan eleverne godt regne med at skulle en rum tid endnu. Der skal nemlig laves en ny ingeniørundersøgelse af den omfattende skade på skolen, før man kan begynde at udbedre skaden.

I aftes besluttede byrådet, at bevillige 250.000 kroner til en statisk- og fugtteknisk ingeniørrapport for at få klarlagt, hvorvidt de eksisterende letbeton dækelementer kan anvendes efter en renovering, eller om skaderne er så omfattende, at man bliver nødt til at fjerne de eksisterende gulve og jordlaget i bunden af krybekælderen. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Vi får mulighed for at finde ud af, om vi kan gøre noget ved det derude, eller om vi ikke kan, sagde formand for plan- og boligudvalget Per Roos (V).