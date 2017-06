For 10. år i træk holdt Ringsted Kommune Leg og Bevægelse for førskolebørnene eller »Spirerne« som de hedder. Alle institutioner, på nær en, var med. Der var fælles opvarmning, og det gav glæde i ansigterne og endnu mere varme på en i forvejen varm dag. Foto: Anders Ole Olsen

Sidste gang for Martin

For 10 år siden satte Ringsted Kommune gang i projektet Leg og Bevægelse, hvor de kommende skolebørn har plads til at tumle og lave sjove lege med bevægelser og forskellige redskaber, fortrinsvis i gymnastik, og senere også i vandet.

En af de helt store igangsættere til projektet var Martin Damgaard fra gymnastikafdelingen under RIF, og torsdag den 15. juni var det så sidste gang, at ildsjælen var med som instruktør og en del af styregruppen, da projektet blev afsluttet for denne sæson i Ringsted Sport Center.

- Det er selvfølgelig lidt vemodigt at stoppe med Leg og Bevægelse som jeg selv var med til at udvikle. Når jeg stopper nu, er det fordi jeg er blevet 70 år. Som en klog mand sagde til mig en gang, så kommer visdom med alderen, men det sker ofte, at den kommer alene. Jeg vil gerne stoppe i så god tid, at jeg selv er klar over, hvad der foregår. Tidspunktet var kommet nu, forklarer Martin Damgaard.