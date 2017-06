Se billedserie Dagens naturlige midtpunkt var statsminister Lars Løkke Rasmussen, som kvitterede med at være i strålende humør. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Se video og fotos: Statsminister klar til hård prøve

Ringsted - 27. juni 2017 kl. 10:13 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det altid vækker opsigt, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) optræder - tilmed i cykelshorts - så var det mandag eftermiddag de unge cykelryttere, der var i fokus på pladsen foran entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen i Klostergården i Ringsted.

Det handlede om starten på den 3. etape B af Løkkefondens Cykeltour Danmark Rundt, som Enemærke & Petersen er sponsor for, og som havde kurs mod Karrebæksminde.

Konferencier i den klare juniluft var Jesper Worre, der er tidligere dansk cykelrytter og tidligere direktør for Danmarks Cykle Union, og siden 1997 løbsdirektør for Post Danmark Rundt.

Statsministeren sagde, også lettere selvironisk, om cykelløbet, at »vi er 43, der cykler ud som drenge, men kommer hjem som unge mænd«.

Formålet med hele arrangementet er da også at hjælpe »personligt og fagligt udfordrede drenge i alderen 16-25 år til at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling«.

De mange cykelryttere, officials og ikke mindst politifolk (de sidstnævnte for at hjælpe cykelrytterne og ikke mindst passe på Lars Løkke Rasmussen) fik en varm velkomst til Ringsted af en veloplagt administrerende direktør i Enemærke & Petersen, Henrik Mielke:

- Vi er med, fordi vi gerne vil vise, at vi er en del af samfundet, forklarede direktøren - og selv om det luftede lidt i det omskiftelige vejr, så kunne alle høre, hvad både direktøren og dagens øvrige talere sagde, i kraft af et usædvanligt velfungerende mikrofonanlæg:

- Hos Enemærke & Petersen synes vi, at Løkkefondens Cykeltour er et rigtigt godt initiativ, der passer til vores profil. Vi vil gerne bidrage til, at så mange unge som muligt får en uddannelse, og at det ud over det erhvervsmæssige bliver en uddannelse til livet, med de mange muligheder, som det rummer.

- Vi har behov for, at alle er en succes, men der er for mange, som ikke er dét i grundskolen, mener Henrik Mielke.

Han illustrerer behovet for at inddrage de praktiske fag i grundskolen med, at ingen burde kunne forlade dén uden at have lært at lappe en cykel. Og han lægger ikke skjul på erhvervslivets og samfundets behov for, at flere unge tager en erhvervsfaglig grunduddannelse.

Statsministeren fremhævede i sin tale, at det var første gang, at løbet havde nået et omfang, som gjorde, at der måtte køres to etaper på én dag.

Rytterne startede således mandag morgen i Jylland, med kurs mod Juelsminde, og efter en færgetur blev alle kørt i bus gennem Nordvestsjælland til Ringsted.

Lars Løkke Rasmussen var veloplagt og smilende - og om ruten sagde han, at den var præget af »dejlig sidevind og smuk natur«.

Der var også ros til værterne i Ringsted - inden blikket blev rettet sydpå mod dagens anden destination, Danland Feriecenter i Karrebæksminde.

Statsministeren glædede sig over, at Fonden får opbakning til løbet fra 3F i Karrebæksminde - og at der netop i går mandag blev holdt en introdag for det næste hold unge drenge, hos Dansk Metal på Fuglebjerg Efterskole.

Det blev også pointeret, at man kører to og to under cykelløbet, og at nogle dygtige »Race Marshalls« hjælper rytterne sikkert på vej i trafikken.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) talte på Ringsted Kommunes vegne, og han glædede sig over, at et af løbets startsteder var lagt »midt i mulighederne«.

Sådan er det også, når drenge bliver til mænd i Ringsted, hvor indsatsen er præget af vedholdenhed og engagement, understregede borgmesteren.

