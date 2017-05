Se billedserie På baggrund af en skitse, som først er malet på væggen, fyldes der spraymaling på figureren - som her vist nok er en blanding mellem en superkvinde et monster. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Se de vilde billeder og video: Lovlig graffiti

Ringsted - 14. maj 2017 kl. 15:48 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tunnel er skabt til at gøre gavn - for eksempel ved at give mulighed for trafiksikker passage for gående og cyklister under en trafikeret vej.

Men en tunnel kan samtidig være et dystert og måske ligefrem uhyggeligt sted - fordi der kan være mørkt, og fordi cyklisterne ikke altid kører efter reglerne.

En af løsningerne på dysterheden kan hentes i det gamle ord »med godt skal ondt fordrives« - og selv om det ikke er ord, der kommer fra Street Studies, så beskriver sætningen alligevel meget godt deres indsats. Senest i den netop forgangne St. Bededagsferie.

Til trods for. at Street Studies så sent som for to år tre år siden stod for bemalingen af henholdsvis tunnelerne mellem henholdsvis Ringsted Outlet og Hotel Scandic samt mellem RingStedet og enden af Nørregade - så stod disse tunneler alligevel igen for tur.

Og man gætter næppe forkert, hvis man tror, at der hele tiden kommer nye trends inden for graffiti-maling - som beboerne i Ringsted altså nu kan opleve - men det havde langt fra været en selvfølge.

Dennis Simonsen forklarer, at eventen i bededagsferien kom i stand på den måde, at man lavede en aflægger af en langt større begivenhed i hovedstaden »Meeting Of Styles Copenhagen«. Der var simpelt hen 14 kunstnere, man »ikke kunne finde plads til i København«, så de fik chancen i Ringsted - hvor hvert enkelt »maleri« da også har potentiale for større opmærksomhed. Meget passende er Ringsted-delen da også døbt »Kings of the Province« - og den fik selskab af kunstnere fra København, Tyskland, Sverige og England.

Allerede fredag gik de første kunstnere i gang med at lave skitser på den på forhånd grundede væg - også fordi meteorologerne ikke turde love malervejr hele weekenden.

Ringsted Ungdomsskole havde sørget for, at børn og andre, som var helt uøvede, kunne forsøge sig på papir med japansk-inspireret manga-tegning i en åben tegneworkshop - og ved tunnelen op til Hotel Scandic havde ungdomsskolen opstillet en popcornmaskine, hvis lokkende duft kunne mærkes langt væk fra stedet. Hvis virkeligheden på den store betontrappe ikke var spændende nok, udlånte Ungdomsskolen Virtuel Reality briller, så man kunne tage på en tredimensionel interaktiv tur i en helt anden verden, forklarede konstitueret ungdomsskoleleder Tim Zwisler over for DAGBLADETS udsendte.

FarveCentret kom med malingen til hovedaktiviteten - og Dansk Beatbox Forening kom forbi med udfordrende musik til arbejdet,

Byrådsmedlem Linne Lynnerup (V) - som blandt andet sidder i Ringsted Ungdomsforum og integrationsrådet, kom og gav en highfive.

Eventen i Ringsted var er støttet af Hip Hop Hub, Nordea-fonden samt Sommer i Ringsted. Vægpladsen var stillet til rådighed af Ringsted Kommune - og Nikolai Irinov Photography optog hele forløbet med sit 360 graders kamera, hvis billeder også skulle være blevet livestreamet.