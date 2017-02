Se billederne: Godt salg i genbrugsmøbler

Se billedserie Enhver butiksejers drøm er at kunne sætte et "Solgt" skilt på en af sine store effekter. Foto: Dan Qvitzau

Ringsted - 05. februar 2017 kl. 06:06 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At genbrug er in, kan man forvisse sig om, hvis man har sin jævnlige gang i Stakladen i Ringsted.

Det er nemlig let at se, at der er hyppig udskiftning i den relativt nye møbelafdeling, som genbrugsforretningen Kirppu har fået indrettet.

Udvalget er da også bredt - fra nostalgiske bedstemor-møbler til mere moderne stole i pangfarver.

Men selv om møbellokalet ligger over for selve Kirrpu forretningen, så gælder der de samme regler om, at man som privat sælger køber sig lov til at sætte sine ting til salg til en fast pris (bortset fra udsalg) - og at forretningen til gengæld tager sig af resten. Det hele foregår via et »meget gennemsigtigt« edb-system, som Kirrpu folkene er meget stolte af - og så kan man som kunde både se og føle på varen, og prøve tøjet, før man køber det - i modsætning til ved internethandel.

Den ene indehaver af Kirppu i Danmark, Morten Bøjland, (den anden er Claus Andreasen) forklarer, at man i den oprindelige butik i Ringsted kun havde plads til ganske få møbler - så Kirppu slog til, da de kunne overtage lokalet over for til møbler. Endda på nogle gode betingelser, for centret har desværre flere tomme lokaler.

Møbelfadelingen er mest tiltænkt mindre, flytbare møbler - og stole sælges der mange af. Men borde og små reoler er også gode varer.

Det er lidt sværere med en hjørnesofa på 130 kilo - ikke mindst, hvis den ikke bliver solgt og skal hentes tilbage.

Møbelafdelingen er selvfølgelig interessant i sig selv, men den er også med til at øge interessen for den egentlige Kirppu butik, som med sine 250 stande alene i Ringsted har et kæmpe flow af varer igennem butikken hver eneste uge.

Det kan godt minde om en marskandiser eller genbrugsforretning, men dér vil mange af varerne være de samme, hvis man kommer igen et par uger senere.

Den store gennemstrømning er også nøglen til Kirppus økonomi:

- Vi kan ikke leve af, at ting står her i et år, understreger Morten Bøjland.

I modsætning til genbrugsforretninger med almennyttigt sigte har Kirppu personale, der skal lønnes, og de personer, som indleverer varer til salg, skal have 85 procent af salgssummen, når noget bliver solgt.

- Til gengæld får vi rigtigt gode varer, der har en reel værdi, og at vi har mange varer, giver kun en højere interesse, fremhæver Morten Bøjlund.

En særlig gruppe sælgere er dem, der bruger loppemarkeder om sommeren, men som bruger Kirppu om vinteren, fordi der læ, og det er tørvejr indendøre.

Kirppu i Danmark startede i Hillerød, og nummer 2 butik er den i Ringsted. Siden er der kommet butikker i Næstved, Slagelse, Herlev. Holstebro, Herning, Frederikssund og Kolding.

Ifølge Morten Bøjland er det målet at nå 30 butikker i Danmark i løbet af de næste tre til fem år.

- Men det afhænger af, om vi kan finde de rigtige lokaler i de rigtige byer på det rigtige tidspunkt, uddyber Morten Bøjland.