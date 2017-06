Se billedserie Det er nyt for Christian Andersen at stå bag disken i den traditionsrige forretning, mens det for Maria Andersen er en velkendt fornemmelse. Hun har nemlig arbejdet i Saaby´s Eftf. i otte år. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Saaby's Eft. bliver i familien

Ringsted - 06. juni 2017

- Det har altid været planen, at vi skulle overtage butikken efter min mor. Og det er vigtigt, at den bliver drevet videre i hendes ånd, fortæller Christian Andersen.

Han er sammen med sin kæreste Maria Andersen klar til at overtage Saaby´s Eftf. efter hans mor Annette Christensen for nylig gik bort efter længere tids sygdom.

Annette Christensen ejede og drev Saaby´s Eftf. i 12 år, og nu er hendes søn og svigerdatter, der har været sammen i 10 år og har to børn sammen, klar til at overtage den over hundrede år gamle butik.

Mens Maria Andersen er et velkendt ansigt i guldsmedeforretningen, som hun har været med til at drive i otte år, er det nyt for kunderne at se Christian Andersen bag disken.

Han har tidligere været i butikken ved særlige lejligheder, men til daglig slår han sine folder som sales manager for den danske ur-producent Bering.

Netop Christians Andersens interesse for ure vil være at spore i butikken fremover.

- Vi er stærke, når det kommer til smykker, men vi vil gerne satse mere på ure, fortæller den tidligere ejers søn.

Han har selv samlet på ure i over 25 år, og det vil han fremover bruge i butikken.

Det skal dog ikke gå ud over den velkendte stemning i forretningen, lyder det fra Maria Andersen.

- Vi vil gerne gøre det til vores egen butik, men det er vigtigt for os at holde fast i Saaby-DNA'et. Selvom der trænger til at blive gjort noget nyt, må vi ikke glemme, hvor vi kommer fra, siger hun.

Den udmelding bakker Christian Andersen op om.

- Der kommer ændringer, men vi lever af vores trofaste, tilfredse kunder, og det er vigtigt for os, at de fortsat føler sig velkomne i butikken, forklarer han.

De trofaste kunder har ifølge parret været en solid støtte i den seneste svære tid.

- Vi vil gerne sige tak for den store opbakning. Det sætter vi pris på, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at butikken fortsat bliver et sted, der er værd at besøge, siger Christian Andersen.