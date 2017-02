Send til din ven. X Artiklen: S vil have tilsyn til at granske landsbyprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S vil have tilsyn til at granske landsbyprojekt

Ringsted - 07. februar 2017 kl. 15:16 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i strid med kommunalfuldmagten at give tilskud til en aktivitetsplads, der skal ligge på en privat skole, og som en privat skole selv bidrager økonomisk til. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Det mener Socialdemokratiet, der i aftes stemte imod, at Vetterslev-Høm Borgerforening kan modtage 157.828 kroner plus moms til en samlings- og aktivitetsplads, som skal ligge på Ringsted Lilleskoles areal, og som indgår i helhedsplanen for området.

- Vi stemmer imod forslaget, fordi vi mener, det vil fremme private skolers konkurrence over for offentlige skoler. Socialdemokratiet mener, at denne sag er i strid med kommunalfuldmagten ved at støtte et privat foretagende og vil derfor rejse sagen i Tilsynet, sagde Per Flor (S) på byrådsmødet i aftes.

Bortset fra støtte fra Enhedslisten kom partiet til at stå helt alene i sagen, der fik nogle af byrådsmedlemmerne til at beskylde hinanden for at være påvirkede af udsigten til efterårets kommunalvalg.