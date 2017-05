Send til din ven. X Artiklen: S kræver flere p-pladser ved Dampmølle-boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S kræver flere p-pladser ved Dampmølle-boliger

Ringsted - 24. maj 2017 kl. 17:03 Af Ulla Jensen

Socialdemokraterne er gået i brechen for flere parkeringspladser ved det omdiskuterede boligprojekt på Dampmøllegrunden, skriver DAGBLADET Ringsted. Derfor har partiet stemt imod at sende et nyt lokalplanforslag for »Boliger på Dampmøllen« i offentlig høring.

- Vi synes, at 0,8 parkeringspladser per lejlighed er for lidt. Vi så helst 1,5, som Ringsted Kommune normalt kræver, men ellers som minimum én parkeringsplads per bolig, siger medlem af Plan- og Bolig- udvalget Mette Ahm-Petersen (S) om det eksisterende forslag.

Sammen med løsgænger Kisser Fransiska Lehnert havde Socialdemokratiet flertal i udvalget.

Men Venstre og Dansk Folkeparti vil have spørgsmålet prøvet i byrådet.

- Vi synes, det er et godt projekt, men økonomien skal hænge sammen. Og der er ikke umiddelbart er mulighed for at opfylde kravet om flere parkeringspladser, uden at det betyder færre enheder, siger formand for Plan- og Boligudvalget Per Roos (V).