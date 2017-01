S går imod støtte til friskole

Socialdemokratiet har i økonomiudvalget stemt imod at give kommunal støtte til et udendørs samlings- og aktivitetsområde på Ringsted Lilleskole. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Det har vi gjort, fordi vi ikke mener, at Ringsted Kommune skal bruge offentlige støttekroner til private skoler. Jeg er helt med på, at det er en central aktivitet i et landområde, men at bruge penge på private initiativer, det var ikke meningen, siger Sadik Topcu om den socialdemokratiske holdning.

Det er Vetterslev-Høm Borgerforening, der har søgt om 157.828 kroner eksklusiv moms til at etablere et samlings- og aktivitetsområde ved Ringsted Lilleskole for at styrke muligheden for at mødes på tværs af alder i lokalområdet.