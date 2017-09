Gitte Hansen var selvfølgelig passende velklædt til den store begivenhed. Privat foto

Royalt: Jubilar mødte dronningen

Ringsted - 11. september 2017 kl. 11:58 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som tidligere omtalt i DAGBLADET har en medarbejder ved Plejecenter Ortved, Gitte Hansen, fået Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste på sin arbejdsplads.

Når man får så flot en belønning, har man mulighed for at sige tak til dronning Margrethe direkte ved at søge audiens - og dét gjorde Gitte Hansen forleden på Christiansborg i København, behørigt ledsaget af sin chef, Marianne Micheelsen.

Der er åben audiens to gange om måneden, og man skal møde tidligt - inden klokken 09.45.

Kun de audiens-søgende selv får lov til at komme i det lokale, hvor man stiller op i to rækker for at blive indskrevet.

- Der var 76 personer i audiens den dag. De havde hver især modtaget en eller anden form for orden, forklarer Gitte Hansen.

- Så var det bare at vente. Det gjaldt både for os, som var inde, samt for alle de venner, bekendte og familie, der pænt måtte vente udenfor, lyder Gitte Hansens oplevelse, og hun fortsætter:

- Heldigvis var vejret rigtig godt, med højt solskin. Vi kom ind efter rang. De med fine uniformer og mange medaljer kom først ind til majestæten. Jeg kom ind som syvende-sidst, efter tre timers ventetid.

