Røveri: Skummel røver med blå øjne

Ringsted - 10. januar 2017 kl. 19:46 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heidi Kaalund fra Næstved var taget en tur til Ringsted med familien for at bytte julegaver og spise på McDonalds, da de pludselig blev vidner til, at en mand gennemførte et røveri mod chaufføren af en pengetransport (se omtalen andetsteds).

- Da vi kørte ind på McDonalds, stod der en mand bag det sorte stakit med sin cykel. Han så skummel ud, og han stirrede sådan på os, at min niece udbrød »gud, det er en terrorist«. Hun blev rigtig bange, men vi sagde selvfølgelig til hende, at det var han ikke. Vi blev enige om, at hun skulle kigge ham i øjnene, og så kunne vi se, at han havde blå øjne. Det lagde vi meget mærke til, siger Heidi Kaalund til DR Nyheder.

Heidi Kaalund og familien tog efterfølgende på McDonalds for at købe mad. Da de kom ud, kom manden cyklende på det, der har vist sig at være en sort el-damecykel.

- Han var ved at køre ind i os, da vi holdt stille. Og derfor lagde vi mærke til ham to gange, siger Heidi Kaalund.