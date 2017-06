Ringsteder vandt VVS installatørprisen

- Jeg var faktisk ikke engang klar over, at der var en pris. Det fandt jeg ud af, da vi sad der til dimissionen. Men jeg vidste godt, at mine karakterer var ok, og det er da et fedt skulderklap at få prisen. Det er en rar belønning for de mange gange, hvor man har siddet alene på skolen for lige at lave det sidste færdigt, sagde den 25-årige prismodtager.