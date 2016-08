Se billedserie Aliza Nowak er spændt på at se sig selv på tv-skærmen. Foto: TV3

Ringsted-kvinde dyster om Robinson-trofæ

Ringsted - 29. august 2016

26 modige danskere fordelt på 10 mænd, 10 kvinder og tre kærestepar kaster sig mandag aften ud på deres livs eventyr i årets Robinson Ekspedition på TV3 anført af vært Jakob Kjeldbjerg. Det er Robinsons Ekspeditionens 18. sæson, og blandt årets deltagere er Aliza Nowak fra Ringsted.

- Det har været en ud af kroppen oplevelse, som jeg ikke har fortrudt et eneste sekund. Det er noget alle burde få mulighed for at prøve, siger 30-årige Aliza Nowak.

Hun skal i lighed med de 25 konkurrenter forsøge at håndtere blandt andet sult og rævekager i løbet af ekspeditionen, hvor deltagerne som noget nyt er fordelt på tre hold på tre forskellige øer. Det er kvinder mod mænd mod par og til sidst slutter det med én vinder. Men først efter et indviklet og udmarvende spil.

- Det er helt vildt, så meget adrenalinen pumper i kroppen, når der er noget på spil undervejs i forløbet og man skal virkelig mange følelser igennem. Men selv om der er rigtig meget aktion i tv-programmerne, er det stik modsat, når man er deltager. Der er utrolig meget ventetid, hvor man virkelig har tid til at tænke over livet, siger Aliza Nowak.

Hun har arbejdet som social- og sundhedshjælper i 10 år, men nu har hun besluttet at skifte karrierespor.

- I forbindelse med min deltagelse i Robinson Ekspeditionen besluttede jeg mig for, at det var tid til at prøve noget nyt. Derfor skal jeg nu i gang med at læse HF-enkeltfag, så jeg efterfølgende kan blive optaget på jurastudiet. Jeg føler, jeg må ud og hjælpe de mange mennesker, der har brug for juridisk hjælp, påpeger hun.

Den største udfordring for Aliza Nowak i løbet af ekspeditionen var savnet af hendes nu to-årige søn.

- Sulten var langt fra det værste undervejs. Jeg formåede at drikke mig mæt om morgenen og klarede det ok. Det var langt hårdere at undvære min søn, men heldigvis har han en god far, der tog sig af ham, mens jeg var af sted, påpeger hun.

Aliza Nowak har fulgt intenst med i Robinson Ekspeditionen i de seneste fem år, og efter sidste afsnit for et lille år siden, besluttede hun, at hun selv ville prøve at komme med i årets udgave.

- Det var ret surrealistisk, at jeg pludselig selv var en aktiv del af programmet. Det har været præcis så spændende, som jeg havde håbet, og nu er jeg vildt spændt på at se, hvordan det hele er blevet klippet sammen. Vi har kun set første afsnit sammen i torsdags til forpremieren, tilføjer Aliza Nowak.