Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (th.) havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe, da han modtog henvendelsen fra Sorø Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Ringsted giver Sorø den kolde skulder

Ringsted - 31. maj 2017 kl. 14:26 Af Signe Aarestrup og Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er utidig indblanding, og jeg har ikke oplevet noget lignende i min tid som borgmester.

Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) er mildest talt ikke begejstret for en henvendelse fra Sorø Kommune.

Nabokommunen ønsker blandt andet at oprette en fælles kontrol­indsats, der skal øge kontrollen med, om det arbejde, der bliver udført i lokale virksomheder, der har vundet fælles kommunale udbud, lever op til gældende krav i forhold til arbejdsforhold, lønniveau og ansættelse af lærlinge.

- Vores beregninger viser, at forslaget vil kræve ansættelse af fire ekstra medarbejdere i Ringsted Kommune, og det er vi ikke interesseret i. Derfor har et enigt økonomiudvalg valgt at sige nej tak til tilbuddet. Vi vil gerne selv bestemme, hvad vi skal bruge vores penge på. Det, der gør sagen endnu mere særpræget, er, at det her er vedtaget uden om borgmesteren, tilføjer Ringsteds borgmester.

Sorøs borgmester Gert Jørgensen (K) understreger, at han arbejder loyalt for flertallet, men medgiver, at han ikke var enig i beslutningen:

-Jeg har stemt imod. Jeg synes ikke, man kan pålægge andre kommuner eventuelle merudgifter. Og så mener jeg, der her er en politisk dagsorden, og der skal man selv bestemme, siger han.

Ifølge Anne Madsen (S), der som byrådsmedlem i Sorø har stemt for forslaget, har det imidlertid ikke været hensigten at blande sig i Ringsteds politiske anliggender:

- Det var slet ikke det, der var meningen. Vi ville bare rette henvendelse og spørge, om det kunne være en mulighed. Hvis man miskrediterer et forslag, man i øvrigt ikke brød sig om, er det måske et forsøg på at sætte lus i skindpelsen. Og det er da meget smart, nu når der er valg om lidt. Vi kunne ikke drømme om at stille forslag om, hvad en anden kommune skal gøre, siger hun.