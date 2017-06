Se billedserie Børnene kastede sig straks over kajakkerne, selv om det var besværligt at padle væk i dem. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ringsted får egen grejbank med fritidsudstyr

Ringsted - 08. juni 2017

Snoren til »banken« er dårligt klipet over, før mellem 20 og 30 børn fra Dagmarskolens SFO stormer hen imod den grønne kapital, som allerede er fordelt over et større område. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Der er tale om en helt unik bank, der udlåner alskens gode sager, der gør det sjovere, mere lærerigt og mere nyttigt at bruge naturen. Ringsteds nye grejbank med friluftsudstyr er åbnet!

- Må vi tage ud og fiske? Må vi tage ud og fiske?, råber to drenge i munden på hinanden.

De er efter snoreklippet nået tværs over det grønne areal mellem Dagmarskolen og Korsevænget til en stor trailer fyldt med fiskegrej og biavlerdragter.

Her står Ringsted Kommunes grønne guide, Lars Berndt, og er klar til at lange friluftsudstyr ud til børnene.

- Ja, det kan I vel godt, svarer han og smiler overvældet af den massive interesse, børnene viser denne onsdag eftermiddag, hvor grejbanken symbolsk åbnes.

- Jeg havde slet ikke regnet med, at de ville tage det i brug med det samme, siger Lars Berndt glad til DAGBLADET, mens han hjælper en ivrig dreng med at trække i et par vaders.

Med sådan et par »kæmpe-regnbukser« ud over det almindelige tøj er det pludseligt muligt at gå i vandet til livet, og drengen aftaler med en ven, at det skal de prøve med det samme.

Den nye grejbank er et tiltag, som Ringsted Kommune har etableret med støtte fra Friluftsrådet. Meningen er, at skoler, klubber og foreninger nemt og billigt kan få adgang til friluftsudstyr.