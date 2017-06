Ringsted får Danmarks næststørste erhvervsskole

Ringsted får Danmarks næststørste erhvervsskole. De tre uddannelsesinstitutioner SOSU Sjælland, ZBC og Selandia har besluttet at fusionere. Det meddeler ZBC på sin hjemmeside.

Den fusionerede skole kommer til at hedde ZBC og får cirka 7.000 elever pr. år, 1000 ansatte og mere end 30 forskellige uddannelser foruden en række efteruddannelser. Aktiviteterne er fordelt i otte byer med Ringsted som hjemsted for erhvervsskolen.

- Der er mange perspektiver i at fusionere. Med en større og mere robust skole kan vi bedre sikre udbuddet af små uddannelser såsom industritekniker, bager eller tarmrenser. For ved at gå sammen bliver vi mindre sårbare over for udsving i konjunkturer og skift i politiske prioriteringer, siger bestyrelsesformand for ZBC og konstitueret bestyrelsesformand i Interim bestyrelsen, Vagn Sanggaard Jakobsen.