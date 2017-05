I Sneslev indkvarteres en del af flygtningene på en tidligere skole, indtil de kan flytte ud i egen bolig. Foto: Ulla Jensen

Ringsted får 28 flygtninge i 2018

Ringsted - 30. maj 2017 kl. 16:02 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udlændinge- og Integrationsministeriet skønner, at 5.000 personer vil søge om asyl i Danmark i 2018. Heraf vurderes det, at 3000 vil få opholdstilladelse, og ud af dem skal Ringsted Kommune modtage 28. I praksis kan det dog blive en del flere, alt afhængigt af, hvor mange familiesammenføringer, der efterfølgende gennemføres.

- Hver gang der kommer 28, betyder det ikke blot 28. Man skal også ruste sig til familiesammenføringerne, og det plejer næsten at fordoble tallet, siger Line Lynnerup (V) fra Integrationsrådet.

Sidste år var der 13 familiesammenføringer i Ringsted.

Tallet kan også ændre sig, hvis det viser sig, at der er enten flere eller færre, der får opholdstilladelse i landet. Sidste år anslog man, at Ringsted ville modtage 87 flygtninge, mens det endelig tal endte på 37. Der er dog i øjeblikket ikke noget, som indikerer, at der skulle ske en større op- eller nedskrivning næste år.

- Det kan selvfølgelig ændre sig, men der er ikke noget, der tyder på det lige nu, siger Line Lynnerup (V).

Ringsted ligger højt

I Region Sjælland er Ringsted en af de kommuner, der har procentvis flest flygtninge set i forhold til indbyggertallet. Greve ligge øverst, men herefter følger Ringsted med godt 5 procent, svarende til i alt 1.765 flygtninge per første januar 2017.

- Vi har ikke nogen indflydelse på, hvor mange vi får. Det er regeringen, der beslutter det, og så får vi tildelt en kvote, siger Benny Christensen (V).

Beregningen af de årlige kvoter er fastsat i Integrationsloven og udmøntet i 'Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge', hvori det fremgår, at der skal tages højde for en række forskellige faktorer, herunder den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning, kommunens andel af indvandrere og flygtninge samt antallet af familiesammenførte udlændinge, der er kommet til kommunen året forinden. Der er således tale om en rent matematisk udregning.

Flygtninge vil integreres

Integrationen af flygtninge går overordnet set ganske godt i Ringsted, mener Line Lynnerup (V):

- Det er en stor opgave, men vi er godt på vej. Det er nogle ivrige mennesker, vi får, som rigtig gerne vil integreres.

Den holdning deler socialdemokraternes repræsentant i Integrationsudvalget Benny Christensen (A):

- Det går faktisk rigtig godt. Det er klart, at der er nogle problemer med at få dem i job. Der vil altid være nogle ting, indtil de lærer sproget, men de meldinger vi får fra integrationsmedarbejderne er positive, siger han.

For at afhjælpe problemerne i forhold til beskæftigelsen, fik Ringsted Kommune sidste år tildelt godt 450.000 kroner af Udlændinge-og Integrationsministeriet til oprettelse af et frivilligt mentorkorps, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Indtil videre har det imidlertid været svært at skaffe nok frivillige:

- Det er rigtig svært at skaffe frivillige mentorer. Vi savner generelt flere frivillige i Ringsted, siger integrationskonsulent Morten Felding.

Der arbejdes dog ihærdigt for sagen, og netop i dag starter det første hold frivillige mentorer på et uddannelsesforløb, som skal sætte dem i stand til at varetage opgaven.