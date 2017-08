Ringsted Outlet fejrer sensommeren

- Vi glæder os til at runde sommeren af med manér til Late Night sammen med vores kunder, ved at tilbyde mulighed for en lille hyggestund på vores udendørs terrasse at nyde lidt koldt i form af is og kolde drikke og selvfølgelig gode tilbud i butikkerne, siger Jeanette Jussing Amdal, Center Manager i Ringsted Outlet