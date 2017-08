Se billedserie Foto: Jens Wollesen

Ringsted Forsyning tester nu for overset pesticid

Ringsted - 29. august 2017 kl. 13:02 Af Ulla Jensen

Vandet i Ringsteds haner er dejligt i rent, hvis man skal tro de sidste mange års prøver fra Ringsted Forsyning. Men det kan vise sig at være forkert.

I sidste uge kom det frem, at to vandværker i Odense blev lukket efter fund af for høje grænseværdier af et af fortidens sprøjtemidler, som ikke er på den officielle liste over pesticider, som vandværkerne skal teste for. Samme stof er også fundet i drikkevandsboringer i både Slagelse og Esbjerg.

Det frygtes, at vandværker over hele landet vil finde sprøjtemidlet, hvis de begynder at teste for det.

Det drejer sig om sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Et stof, som man heller ikke i Ringsted Forsyning rutinemæssigt har tjekket for.

- Det har ikke stået på listen. Vi har en spiseseddel med 35 andre stoffer, som vi skal teste for, men det har ikke været ét af dem, siger direktør i Ringsted Forsyning Janne Hansen.

Men da nyheden kom frem i sidste uge, blev det besluttet at teste vandet for desphenyl-chloridazon.

- Vi har i fredags bestilt et sæt, og jeg kan forstå, at der vil gå cirka 14 dage, før vi har et svar, siger Janne Hansen.

Ringsted Forsyning leverer vand til cirka 7.500 husstande og er dermed kommunens største vandværk.