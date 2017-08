Se billedserie Mudderet blev bekæmpet med paller, og festivaldirektør Anders Sørensen fortæller, at årets festival har været en succes. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted Festival overvandt regnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted Festival overvandt regnen

Ringsted - 07. august 2017 kl. 13:17 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom torsdagens skybrud efterlod Lystanlægget i en sørgelig, mudret tilstand, festede publikum videre.

- Overordnet set er det gået perfekt. Vi har stort set ikke haft nogle klager, og vores gæster havde en fed fest. Det har været en klar succes, fortæller direktør for Ringsted Festival Anders Sørensen.

Torsdag åbnede himlen sig, og på et øjeblik forvandlede Lystanlægget sig til det rene mudderbad.

Publikum tog det dog med ophøjet ro, og det er et godt tegn, fortæller Anders Sørensen.

- Det var en gave at se, hvor pænt publikum tog imod regnen. De festede bare videre, og stemningen blev ved med at være god. Det beviser jo, at vores festival virkelig kan noget, lyder det fra direktøren.

Paller blev redning

Som led i kampen mod mudderet blev der lagt over 2.000 europaller i Lystanlægget. Af disse kom de 1.500 fra Ringsted Pallehandel, der ejes af Kim Petersen.

- De ringede fra Festivalen torsdag aften, og det var faktisk et rent tilfælde, at vi stadig var på kontoret. Vi nåede at køre to læs paller ud allerede torsdag aften, og vi var først færdige klokken halv tolv, fortæller Kim Petersen, der sammen med sin søn leverede tre læs til i løbet af fredagen.

Han leverede også 4.000 paller til årets Roskilde Festioval, og han fortæller, at et par tusind paller er en dråbe i havet for Ringsted Pallehandel.

- Vi har normalt omkring 100.000 paller på lager, så det er jo småting, lyder det.

Godt ølsalg

At festen i Lystanlægget fortsatte indikeres også af festivalens ølsalg. Her har der nemlig, på trods af regnen, ikke været nogen nedgang.

- De tal, jeg har set indtil videre, ser rigtig gode ud. Der er ingen nedgang i ølsalget, og det viser jo, at folk har fortsat festen, fortæller Anders Sørensen, der i det hele taget er meget tilfreds med afviklingen af årets festival.

- I det hele taget er det gået rigtig godt. Folk elsker festivalen, og det lover jo allerede godt for næste år, fortæller han.