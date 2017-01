Rekordbesøg til infoaften på HHX og HTX

Over 150 besøgende med interesse for gymnasielivet på ZBC i Ringsted fandt vej til infoaften om HTX og HHX mandag aften. Foredragssalen blev et fyldt samlingssted for en masse unge Ringstedborgere og deres forældre, der var kommet for at høre mere om Teknisk Gymnasium og Merkantilt Gymnasium.