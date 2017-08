Rasende bodejer bortvist fra festival

Uoverensstemmelser om betaling for en stand på Ringsted Festival fik lørdag en indehaver af en kebabbod på festivallen til at gå amok. Manden troppede op på festivalens kontor, hvor han smed rundt med inventaret, fremsatte trusler og skubbede en computer på gulvet. Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen kunne manden ikke betale festivalen for leje af en bod, da han havde fået stjålet sin pung og nem-ID. Derfor havde parterne aftalt, at han skulle betale løbende i takt med, at han fik solgt varer fra boden.

Men da der ikke faldt penge nok af til festivalen, valgte dens ledelse lørdag at lukke manden bod og bortvise ham fra Ringsted Festival.

Og den beslutning gjorde manden så gal i hovedet, at han troppede op på kontoret bevæbnet med en jernstang.

Til Ekstra Bladet beklager den bortviste sig over forholdene på Ringsted Festival, hvor ledelsen ifølge hans opfattelse ikke sørgede for at løse problemerne med mudder efter torsdagens store regnvejr. Mudderet fik nemlig stor indflydelse på hans muligheder for salg fra kebabboden og gjorde det dermed svært for ham at betale til festivalen.

Og så blev hanham gal i hovedet.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter man, at der har været en episode lørdag, og at en mand er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.