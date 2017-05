Se billedserie Folk, der kommer op ad Søgade, kunne med et skilt få at vide, at der er passage til højre til Sct. Hansgade og Tinggade. Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Ramte butiksejere ønsker flere skilte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ramte butiksejere ønsker flere skilte

Ringsted - 22. maj 2017 kl. 14:12 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skiltningen er ikke god nok i forbindelse med omlægningen af Torvet i Ringsted - fremgår det af et brev til Ringsted Kommune, fra formanden for Ringsted City, advokat Steffen Nielsen. Han skriver:

- Mange butiksejere føler allerede, at de er hårdt ramt af ombygningen af Torvet - der reelt spærrer for gennemgang ned over Torvet. Folk kommer simpelthen ikke igennem ned til Sct. Hansgade og Tinggade og den anden vej.

- Vi vil gerne bede om, at der bliver opsat nogle skilte på byggeplads-hegnet, der viser, at der er gennemgang for gående både den ene og den anden vej.

- Og når gravearbejdet er færdigt, vil vi gerne have åbnet så meget op ved Stumpen som overhovedet muligt. Helst for almindelig trafik, men hvis det ikke er muligt, så bør det være så bredt, at flere barnevogne kan passere på samme

tid, understreger Steffen Nielsen.