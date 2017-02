Se billedserie Til alle tider har sundhed, sygdom og medicin været godt stof i medierne, og på nogle plancher kan man opleve den ene utrolige annonce eller artikel efter den anden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Rædselskabinet for de syge og svage

Ringsted - 04. februar 2017 kl. 15:46 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu sker der meget mere på det medicinske område, end de fleste tænker over. Gén-terapi, hvor man spiller på menneskers arveanlæg, som var det klavertangenter - og nano-teknologi, hvor bittesmå apparater vil kunne sendes ind på arbejde i kroppen, vil betyde uoverskuelige forandringer i lægekunsten inden for de næste ti år.

En tilsvarende omvæltning kom i midten af 1800-tallet, da man opdagede bakterierne, som man til gengæld desværre først for alvor kunne gøre noget ved små 100 år senere, da penicillinen blev opdaget og blev tilgængelig for almindelige patienter.

Samtidig begyndte man at raffinere eller fabriksfremstille de af lægeurternes stoffer, som rent faktisk virkede.

Det er i dét perspektiv, at man skal se udstillingen »For dit eget bedste« på Ringsted Museum og Arkiv på Køgevej.

Det er en fælles vandreudstilling for Museum Vestsjælland - der nu er nået til Ringsted.

Udstillingen er også beretningen om den mere og mere videnskabeligt baserede lægekunsts opgør med kvaksalverne - et opgør, der endte med at blive ophøjet til lov.

Dermed var tidligere tiders »kloge koner og mænd« i princippet kriminelle, men som museumsinspektør Mads Findahl Andreasen forklarede det i sin åbningstale i Ringsted fredag eftermiddag, så er kun et fåtal blevet dømt for kvaksalveri i Danmark.

Dels skal man bevidst føre patienterne bag lyset for at være en rigtig kvaksalver - dels var der i hvert fald tidligere så stor mangel på læger, at man var nødt til at se igennem fingre med kvaksalverne, fordi de opfyldte et behov.

Men som Mads Findahl Andreasen bemærkede, bliver mange kureret af noget, som teknisk set ikke virker - fordi »troen flytter bjerge« i kraft det, man har været nødt til at give et navn: Placebo-effekten.

Og i dag kan man tørt konstatere, at visse medier overvejende bringer positive historier om »alternativ behandling« - og tilsvarende mange negative historier om lægesjusk, fejlbehandling og bivirkninger i den videnskabeligt baserede del af sundhedsvæsnet.

Mads Findal Andreasen fortalte om den lille finurlighed, at museet i Kalundborg faktisk er grundlagt af en læge, der var medlem af Det Radikale Venstre, og som forkastede alt, der ikke var videnskabeligt grundfæstet. Han førte an i opgøret med kvaksalverne - et opgør, som han ikke fik gennemført så konsekvent, som han selv havde ønsket.

Men som Mads Findahl Andreasen bemærkede, så var det - indtil den moderne lægekunst vandt frem - ofte farligere at gå til en læge end til en klog kone. For selv om den kloge kones behandling formentlig var virkningsløs, så kunne lægens behandling være direkte livsfarlig.

Udstillingen som sådan er da heller ikke ligefrem opmuntrende: En lukket båre til smittebærende folk mest pest eller kolera, et troldmandsagtigt urteskab fra et apotek - og et særegent instrument til helbredelse af »kvindeligt hysteri«. Og dermed berører udstillingen en lille flig af den måske mest farverige, men også mest uhyggelige del af lægekunsten, nemlig psykiatrien, hvor man tidligere i bedste fald stod magtesløst over for syge mennesker og måske i desperation eller bare i mangel af bedre påførte dem yderligere lidelser »til deres eget bedste«.

Oven på dén erkendelse får man lyst til at hengive sig til kuriositeter, som ved udstillingens åbning, hvor man kunne kurere sig selv med en bitterdram fra »Dr. Nielsen« eller et ingefær-shot, som det hedder på nudansk. Rødvin var der også til ferniseringsgæsterne - og rødvin regnes jo stadig som sundt af mange.

Endelig var der også chokolade. Men dén var desværre ikke mørk nok til for alvor at kunne opfylde folketroens løfte om at virke mod depression...