Radio Mercur: Rockmusik og pionérånd

Der bliver gået grundigt til værks, når TV2 Charlie skal lancere sin kommende serie om den kommercielle Radio Mercur (1958-1962).

Onsdag formiddag blev der således lavet optagelser på Ringsted Radiomuseum - til en trailer (appetitvækker) for serien.

Kulissen var Ringsted Radiomuseums nye særudstilling om Radio Mercur - og dagens hovedperson var den nu 80-årige Jerry Katz, som var lydtekniker på radiostationen i sin tid - og dermed øjenvidne til mange af begivenhederne.

Han blev interviewet af redaktionschef Martin Lund og fotograf Niels Due-Boje fra TV2-aktualitet/Pipeline Productions - i den meget realistiske kulisse på radiomuseet.

Museumsleder Bjarne D. Nielsen fulgte interesseret slagets gang, for han håber selvfølgelig, at både traileren og programserien vil lokke folk til at besøge Ringsted Radiomuseum.

Princippet i Radio Mercur var, at man sendte fra et skib i internationalt farvand, og man udnyttede dermed et hul i den lovgivning, som beskyttede Danmarks Radios monopol.

Ideen om at sende fra et skib kom sig af, at initiativtagerne troede, at dét gjorde Radio Luxembourg, som var datidens internationale brud på de store nationalstaters kanalers overherredømme.

Men ikke alene brød Radio Mercur det danske monopol - den blev også finansieret af reklamer, som var om muligt endnu mere provokerende for myndighederne end monopolbruddet.

Først brugte Radio Mercur skibet Cheeta, som imidlertid kun havde én mast - og var meget følsomt over for blæst og høje bølger.

Så kom Cheeta 2, der havde to master - og som derfor kunne noget så eksotisk som at sende i stereo.

Det sidste skib var Lucky Star, som blev søsat af en udbrydergruppe fra Radio Mercur, der startede Danmarks Kommercielle Radio.

Det var dét skib, som efter en vedtagelse i Folketinget blev bordet af 16 bevæbnede betjente (hvilket var usædvanligt den gang) og slæbt i havn af Søværnet.

Jerry Katz fortalte i onsdagens interview, at Radio Mercurs første udstyr var hjemmelavet i en cykelkælder - hvor folk var drevet af lysten til at spille rockmusik og lave nogle mere folkelige og moderne programmer, end man gjorde i Statsradiofonien.

Alle programmer blev produceret i land og afviklet til søs på meget enkle Major-båndoptagere. Jerry Katz arbejdede i land, hvor han byggede studiet op og assisterede, når skuespillere skulle indtale noget til programmerne.

Jerry Katz oplevede, at det - med et moderne udtryk - var »cool« at arbejde på Radio Mercur, hvor selv teknikerne fik pressekort, som også kunne bruges til at komme forrest i køerne i nattelivet, foran Scandia og Scala i København...

Men efter at Radio Mercur havde eksisteret i nogen tid, meldte hverdagen sig, og det blev et stykke arbejde som så meget andet.

Det fik nogle til at bryde ud og danne Danmarks Kommercielle Radio, som havde en pengemand i ryggen, der skaffede en Siemens sender, fine Lyrec båndoptagere og en mixerpult fra Bang & Olufsen.

Udbryderne mente ikke, at Radio Mercur var poppet og løssluppen nok. Radio Mercur var i overført betydning »begyndt at gå med slips«. Nu skulle det igen være en fornøjelse at gå på arbejde:

- Det er altid sjovt at starte noget nyt. Det bliver mere jævnt, når det kører, husker Jerry Katz.

Inden det hele blev lukket af politiet, nåede Danmarks Kommercielle Radio at købe Radio Mercur, så det blev ét selskab, og som det er tilfældet ved nutidens mange fusioner, blev medarbejderne på Danmarks Kommercielle Radio mindet om, at de nu (igen) skulle betragte de ansatte på Radio Mercur som venner og kolleger.