Steen Jensen og Jesper Petersen, her ved Punkt 1 på Stejlhøj i Kalundborg, udvider med yderligere to afdelinger - Asnæs og Ringsted - så de i alt kommer til at fokusere på seks afdelinger. Privatfoto

Punkt 1 i Ringsted får ny chefduo

- Vi befinder os på et marked, som er presset. Konkurrencen fra nettet kan absolut mærkes, men det betyder på ingen måde, at man ikke kan have fysiske butikker med varer, som kunderne kan se og føle og få forklaret om, siger Steen Jensen.

Han fastslår, at han og forretningspartneren er optimister. De er ikke bare optimister, de har også noget at have det i:

- Hos os kan folk se og røre ved varen, og det er bestemt også muligt at få den til den rette pris hos os, og vi kan sørge for levering og montering. Og endelig er det meget nemmere at komme ind i butikken og give mig én over nakken, hvis der er et eller andet, der ikke virker, som det skal. Det er noget nemmere end at skulle ringe til en eller anden netbutiks klage-medarbejder, som jo ikke kender kunden personligt og måske udviser mindre interesse for problemet, mener Steen Jensen.