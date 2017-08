Pro Cantu indleder sæsonen den 16. august. PR foto

Send til din ven. X Artiklen: Pro Cantu indleder sæsonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pro Cantu indleder sæsonen

Ringsted - 11. august 2017 kl. 08:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pro Cantu, et professionelt arbejdende amatørkor hjemmehørende i Ringsted, indleder den nye sæson onsdag den 16. august klokken 19.25 på Hyldegården, Hyldegårdsvej 42 i Ringsted.

Denne aften plus onsdag den 23. august er der åbent hus for nye sangere, som kunne være interesserede i at blive medlemmer i koret.

Hvis man ikke har muligheder for at komme på disse datoer, optages der nye medlemmer indenfor alle stemmer hele året.

Det er dog en forudsætning, at man har kendskab til at synge i et flerstemmigt kor.

Koret glæder sig til, sammen med dirigent Jens Henrik Petersen, organist i Skt. Bendts Kirke, at komme i gang efter sommerferien.

Kort efter, at sæsonen er begyndt, får man vi besøg af cand. mag. i musikvidenskab og dramaturgi Jon Hollesen.

Han vil give stemmetræning og lære sangerne at bruge stemmen rigtigt.

Pro Cantu består af godt 20 sangere, som er ambitiøse med deres sang samtidig med, at man går meget op i at have det sjovt og hyggeligt sammen.

Koret skal give her i området give søndagskoncert på Hyldegården 19. november klokken 14 og julekoncert onsdag den 6. december klokken 19.30 i Gyrstinge Kirke.

Man kan læse mere på www.procantu.dk.