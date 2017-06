Selandia Klinikken er en del af det tidligere Privathospitalet Valdemar. PR-foto

Privathospital køber scanner til millionbeløb

Ringsted - 07. juni 2017 kl. 12:46 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et uoplyst millionbeløb har Selandia Klinikken (en del af de tidligere Privathospitalet Hamlet i Ringsted) købt en Dexa-scanner, som vil komme til at stå i forlængelse af klinikkens MR-scanner i Selandia Park.

Der er en ingen tvivl om, at den nye Dexa-scanner er en milepæl for den nu godt et år gamle klinik - og klinikkens direktør, Jacob Printz, ser frem til, at man på fredag kan scanne den første patient her i Ringsted.

Scannerens fulde navn er GE Lunar iDXA - og det er den første Dexa-scanner i privat regi på Sjælland. Ud over at kunne scanne patienter med osteoporose, er scanneren den mest optimale måde, hvorpå man kan få målt sin muskel- og fedtmasse.

Klinikkens egne endokrinologer står for tolkningen af scanningen, så man kan få resultatet relativt hurtigt. Både fysioterapeuter og diætister kan indgå i det videre forløb. Den relativt lydsvage scanning foregår i øvrigt ved, at en »arm« føres ind over patienten, som altså ikke skal »igennem et hul«, som det kenderes fra andre scanninger.

Der er ikke i første omgang udsigt til, at klinikken får flere arbejdspladser på grund af den nye scanner. En scanning koster i øvrigt 1.950 kroner, mens en fuld »osteoporose-pakke« koster 3.900 kroner.