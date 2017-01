Foto: Hans-Jørgen Johansen

Private skoler er klar med førskoletilbud

Ringsted - 25. januar 2017 kl. 14:29 Af Ulla Jensen

Samtlige Ringsted Kommunes privatskoler forventer at være klar med et førskoletilbud for de kommende 0.-klassesbørn den 1. maj i år. Det bekræfter alle skoleledere på de seks skoler over for DAGBLADET.

- Der er nogle uafklarede spørgsmål i forhold til kommunen, men vi har lagt en plan, som vi har tænkt os at føre ud i livet. Vi kalder vores tilbud for Spireskole, og det kommer til at indgå i vores sædvanlige sfo, men med dets eget lille forløb om formiddagen, fortæller skoleleder på Ringsted Ny Friskole Helle Hesche, der allerede nu har 22 børn indskrevet til skolestart den 1. august.

Ringsted Kommune indfører tidlig sfo-start den 1. maj i år. Byrådet har vedtaget, at privatskolerne får et tilskud til at etablere en ordning for de kommende elever.