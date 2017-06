Sognepræst Janne Meibom ser frem til et undervisningsforløb, hvor der bliver mulighed for at gå mere i dybden sammen med konfirmanderne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Præst vil undervise kommende konfirmander i weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præst vil undervise kommende konfirmander i weekenden

Ringsted - 09. juni 2017 kl. 13:27 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor skal konfirmandundervisningen klemmes ind i en travl hverdag med masser af skolearbejde og fritidsaktiviteter, der tit fylder rigtig meget for de unge?

Sådan har sognepræst i Ringsted Sogn Janne Meibom ofte tænkt. Derfor står hun nu i spidsen for et etårigt projekt i Ringsted-Sorø provsti, hvor det bliver muligt at gå til præst over tre weekender og med enkelte undervisningsgange en sen eftermiddag eller en aften, således at konfirmanderne samles én gang om måneden i perioden september 2017 til april 2018.

- Forsøget giver mulighed for at bryde med den traditionelle forberedelse, både når det gælder form og indhold, påpeger Janne Meibom.

Konceptet hedder godt nok weekend-konfirmander, men det betyder ikke, at konfirmanderne kommer sovende til deres konfirmandforberedelse. Det betyder derimod, at der bliver tid til at finde tilbage til rødderne og gå i dybden.

Forløbet byder for eksempel på langt mere frisk luft, bevægelse og kreativitet i forhold til, hvad hun har kunnet tilbyde på de almindelige hold.

Weekend-konfirmanderne får base i Klostermarkskirken i Ringsted, men skal naturligvis også være i Sct. Bendts Kirke og andre spændende steder.

Forløbet er for konfirmander, fra alle sogne i Ringsted og Sorø kommuner, der har lyst eller brug for at deltage i konfirmationsundervisning på et alternativt tidspunkt.

- Det vil derfor også give mulighed for at knytte nye venskaber på tværs af skoler og klasser, siger Janne Meibom.

Interesserede er velkomne til at kontakte Janne Meibom på telefon 51 21 33 27 eller e-mail: jame@km.dk.