Foto: Jakob Fønss

Politikere havde glemt visionerne til borgermøde

Ringsted - 14. september 2017 kl. 13:51 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe velforberedte og velformulerede borgere fra Amtstue Allé i Ringsted fik ikke meget modspil fra de mange fremmødte byrådspolitikere, da der onsdag aften var borgermøde om den planlagte åbning af Amtstue Allé fra Nordre Ringvej og ind til Parkstræde i Ringsted.

Læs også: En naturlig indkørsel til det nye torv

Borgerne efterlyste flere gange forgæves svar fra de fremmødte politikere.

Primært var der ønske om at høre de gode begrundelser for at ville åbne en vej, der har været spærret for gennemkørende trafik i en årrække.

Kun formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen (V) svarede undervejs både på vegne af det politiske flertal, der har sat penge af til åbningen i budget 2017, og på vegne af sin egen rolle som folkevalgt politiker.

- Vi vil gerne have fordelt trafikken bedre på ind- og udfaldsvejene fra bymidten. Samtidig har jeg en personlig ambition om at få nogle af de 1,7 millioner årlige gæster i Ringsted Outlet til også at besøge midtbyen. Jeg føler, jeg som politiker har et ansvar for at skabe liv i bymidten, sagde han.

Ingen politikere nævnte, at der snart er et nyt dyrt torv med bassiner og rindende vand, som vil være værd at køre efter.

