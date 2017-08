Politik og fadøl på ZBC

Vigtig ungdomspolitik Selvom arrangementet foregår under afslappede omstændigheder, og der skal drikkes fadøl, er det ikke et udtryk for, at man ikke skal tage ungdomspolitikken seriøst - tværtimod.

- Jeg tror egentlig, at de unge interessere sig for politik, det handler bare om, at de bliver præsenteret for det i de rette rammer. Det er blandt andet derfor, KU betaler for øl. Her er det vigtigt at nævne, at der ikke er tale om propaganda for Konservative, men at det er et forsøg på at skabe en ungdomspolitisk debat, siger han.