Politiet indbyder til en snak i Ringsted

På torsdag den 13. juli er der god mulighed for at få sig en snak med betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi i Ringsted.

- Vi har allerede haft stor glæde af vores rullende politistation, som borgerne har taget meget positivt imod. Bilen gør, at vi er meget synlige, når vi er ude i nærområderne. Vi bliver spurgt om alle mulige typer sager fra Nabohjælp, forebyggelse, problemer med knallertkørsel i et lokalområde og også om forskellige færdselssager og mange andre ting. Vi har en klar fornemmelse af, at der er et behov for den tætte kontakt til politiet, og derfor fortsætter vi naturligvis vores tur rundt i politikredsen, fortæller vicepolitiinspektør John Jensen.