Politiet advarer mod farlig sommerdille: Det er drønfarligt

Politiet advarer nu mod en særlig sommerdille, som især er populær blandt unge. Det skriver DR Sjælland.

Tomme huse og fabriksbygninger kan være en farlig legeplads, men trods hegn og brædder for vinduerne kan det være fristende for nogle at gå på opdagelse i gamle fabrikker eller ubeboede ejendomme.

Hos Midt- og Vestsjællands politi oplever man med jævne mellemrum - især om sommeren - at unge mennesker trænger ind på steder med adgang forbudt for at lege eller holde fest.

Men det er ulovligt og farligt, fortæller kommunikationssansvarlig Carsten Andersen.

- Vi kan ikke gøre andet end at jage dem væk, når vi får en anmeldelse, men på en lukket fabrik er der altså farligt og stor risiko for nedstyrtning, siger han til DR Sjælland.

Derfor opfordrer han de unge til at finde nogle andre og mere sikre steder at hænge ud.

Et af eksemplerne er en privatejet 30 meter høj silo i Ringsted, hvor unge ynder at trænge ind og feste.

Borgmester i Ringsted Henrik Hvidesten siger, at det er drønfarligt, men at man trods dialog med ejeren ikke er lykkedes med at forhindre de unges indtrængen. Problemet skulle dog gerne løse sig selv, da kommunen lige nu er på vej med en lokalplan for byggeri af nye boliger siloen, siger borgmesteren til DR Sjælland.