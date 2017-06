Både Schou's Take Away og Minigrillen på Torvet har i øjeblikket skarpe priser på hotdogs. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Pølsekrig på Torvet

Efter Schou's Take Away åbnede den 2. maj, er der udbrudt priskrig på pølser på Torvet i Ringsted.

Schou's Take Away sælger nu en såkaldt hapsdog til en flad ti'er.

- Vi bliver nødt til at have nogle gode tilbud, hvis vi skal konkurrere med tankstationerne og de andre, der sælger pølser. Derfor har vi lavet et skarpt åbningstilbud, fortæller Andreas Schou, der driver Schou's Take Away.