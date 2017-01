Se billedserie Man kan fortsat føle Emma Holtens smerte og vrede, når hun fortæller om den forbrydelse, der blev begået mod hende for seks år siden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Pludselig var jeg bare en billig luder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pludselig var jeg bare en billig luder

Ringsted - 20. januar 2017 kl. 14:12 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25-årige Emma Holten fik væltet sin tilværelse, da en ukendt person offentliggjorde nøgenbilleder af hende på internettet for seks år siden.

-Det var nogle nøgenbilleder, jeg havde sendt til min daværende kæreste, to år tidligere, da jeg var 17 år gammel. Jeg kan efter seks år fortsat ikke helt finde ord for, hvad det har betydet for mit liv. Mest af alt har jeg følt mig magtesløs og grædt en masse. Pludselig var jeg bare den billige luder med nøgenbillederne. Det føltes som om, jeg havde tabt kontrollen over mig selv og mit liv. Jeg føler hver dag, at alle har et syn på mig, som jeg ikke selv kan ændre.

Emma Holten turnerer rundt for at skabe debat og opmærksomhed om problematikken i både Danmark og udlandet. Torsdag holdt hun foredrag på Midtsjællands Gymnasieskoler i Ringsted.

Hun fortalte veloplagt, hvordan hendes liv pludselig blev ødelagt, da en ukendt person brød ind i hendes email-konto og stjal nøgenbilleder fra hendes udbakke.

Hendes sandfærdige historie gjorde tydeligt indtryk på gymnasieeleverne, der intenst fulgte med i Emmas barske og smertefyldte historie.

- Jeg troede egentlig, at vi var seksuelt frigjorte i Danmark, men jeg er blevet klogere. Jeg har oplevet drenge, der har råbt luder i dørtelefonen ved min lejlighed, nogle har sendt mine nøgenbilleder til mine yngre søskende og der er blevet kastet sten efter mig på gaden, fortalte hun og tilføjede:

- Jeg troede, alle mennesker i Danmark blev behandlet godt, hvis de knokler, men det er gået op for mig, at der er en gruppe danskere, der altid vil betragte mig som hende, der selv er skyld i, at der ligger nøgenbilleder af mig på internettet. Jeg kan jo bare lade være med at tage nøgenbilleder af mig selv og sende dem til min kæreste. Det er jo helt galt, for det er jo ikke mig, der har gjort noget forkert. Det er en anden person, der har gjort noget mod min vilje, så det er jo den person, der bør straffes i stedet for.

Hun er ikke i tvivl om, at krænkelserne vil fortsætte. Derfor er det vigtigt, der bliver skabt et miljø, hvor ofrene kan blive behandlet almindeligt bagefter. Til gengæld skal man i langt større grad sige fra over for krænkeren.

- Jeg håber, langt flere fremover vil tænke, at det er vildt nederen, for sådan en som Emma, men fuck det. Det skal ikke ændre mit forhold til hende, påpegede Emma Holten, der så småt er på vej mod et mere almindeligt liv.

- Jeg har fået en skøn og sygt lækker kæreste, og jeg drømmer fortsat lige som mange af jer om at få en familie, en Volvo og livstids Netflix.