Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Plørefuld kvinde kørte i den forkerte vejbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plørefuld kvinde kørte i den forkerte vejbane

Ringsted - 15. maj 2017 kl. 10:54 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kunne være gået grueligt galt, da en beruset 59-årig kvinde fra Ringsted fredag morgen besluttede sig for at køre en tur i sin bil.

Klokken 8.32 modtog politiet en anmeldelse fra en lokal bilist, som havde bemærket, at en den 59-årige kvinde kørte unormalt. Hun havde under kørsel ad Kaserne Alle kørt oppe på cykelstien og fortovet i stedet for på kørebanen og var fortsat i retning mod Køgevej, som hun kørte ud på uden at standse.

På Køgevej kørte hun i den forkerte side af vejen, indtil anmelderen via lydsignal fik gjort hende opmærksom på faren. Da hendes bil gik i stå, fik anmelderen taget bilnøglerne fra den spirituspåvirkede kvinde bag rattet.

Da politiet kom til stedet, blev mistanken om, at kvinden var kraftigt påvirket af alkohol bekræftet, efter hun havde fået taget en alkometertest.

Den 59-årige kvinde blev som fører af personbilen anholdt og sigtet for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Politiet beslaglagde dog også hendes bil, fordi alkometertesten indikerede, at analysen af førerens blodprøve ville afsløre et alkoholindhold på over to promille.

Ifølge reglerne i færdselsloven har politiet således hjemmel til at beslaglægge et køretøj, selv om det er første gang, at en mistænkt bliver afsløret i spirituskørsel.

Den 59-årige kvinde vil blive indkaldt til et retsmøde, når straffesagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af hendes personbil skal afgøres.