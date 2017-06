Se billedserie Farmor Lis Andersen havde barnebarnet Julie Surland Andersen på 11 år med i museets kreative rum. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Piger lærer at lave pynt på museet

Ringsted - 28. juni 2017 kl. 11:52 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forud for et uanmeldt besøg på Ringsted Museum sent tirsdag formiddag kunne man godt frygte på museets vegne, at det klare solskin udenfor ville betyde ingen besøgende indenfor.

Men sådan var det ikke! I hvert fald ikke omkring det store ovale bord i børnenes aktivitetsrum, hvor piger, mødre og bedstemødre faktisk optog alle pladser - under mildt og hjælpsomt opsyn af en af museets ansatte.

Det skal indrømmes, at sn.dk ikke foretog nogen grundig spørge-undersøgelse - så der kan godt have gemt sig en dreng blandt deltagerne - men dagens emne var - uden at det blev skrevet eller sagt med rene ord - en »pigeting«.

Emnet var »Pynt dig selv til hverdag og fest«, og aktiviteten ligger i bogstavelig forstand helt i tråd med den igangværende udstilling i kælderen - af accessories til kvinder og piger i de seneste århundreder.

Men her i 2017 kan børn fra fem til 12 år boltre sig med at lave hårspænder, armbånd, halssmykker, punge og andre lignende ting den 29. juni, den 4. juli, og den 6. juli, alle dage klokken 10-15. Det er gratis at være med, når entreen til museet er betalt.

Tirsdag formiddag kunne man blandt dem, som havde valgt at bruge dagen på indendørs sysler, finde Kristine Hasseris fra Benløse. Hun var ikke bleg for at gå foran og lave et hårspænde, men hendes otteårige datter Freja har arvet morens ambitioner - og havde givet sig i kast med at sy en pung. Kristine Hasseris måtte omhyggeligt vejlede omkring, hvordan nålen regelmæssigt skulle føres henholdsvis op og ned, med tætte mellemrum og gennem alle lag stof, så der ikke blev huller i pungen.

Frejas medbragte veninde hedder også Freja, men med efternavnet Redmar Møller og bopæl i Benløse. Hun var i gang med at lave et hårspænde, og alle tre levede fint op til en introduktion til arrangementet, hvori det hed sig, at man skulle lege med farver og mønstre, så det blev et helt personligt design.

Det var umuligt at undgå at blive inspireret til at være kreativ, når man så det bugnende bord med materialer og »genstande« af mange flere forskellige slags, end man nogen sinde selv ville kunne råde over privat på én gang.

Farmor Lis Andersen fra Sjællandsgade i Ringsted havde det 11-årige barnebarn Julie Surstrand Andersen fra Benløse med, og det var andet år i træk, at de to sammen tog på museet.

Sidste år var det dog en udendørs museums-aktivitet med bål, de to havde valgt. Også den gang var der god tilslutning til arrangementet, husker de - og kalder det en rigtigt god idé.

- Det er sjovt, og nyt for mig, at være sammen med mit barnebarn på denne måde, forklarer Lis Andersen, mens Julie Surland Andersen brugte denne tirsdag til at lave et hårspænde med en stor sløjfe.

- Det er dejligt at have så kreativt et barnebarn, og vi laver mange sjove ting sammen, synes Lis Andersen - og det tilstedeværende museums-personale var også tilfredse med tirsdagens fremmøde, der blev betegnet som rigtig godt.

Og så behøver man i øvrigt ikke altid have særlige aktiviteter for at tiltrække børn. De to Freja'er kommer således tit på museet med Kristine Hasseris' far - for at besøge møllen eller bare for at købe en is...

