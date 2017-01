Se billedserie Det røde felt viser, hvor den nye ridebane tænkes anlagt, mens det gule felt er det område, hvor den afrømmede jord skal udplaneres. Tanken er at anlægge ridebanen med målene 25 meter x 65 meter - på Ejlstrupvej 121. Tegningen er udleveret til kommunen af stedets ejere og fremgår af aktindsigten.

Penge til rideklub

Ringsted - 18. januar 2017 kl. 18:57 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Sports Rideklub har fået tilskud til et toplag på en kommende ridebane - fra Folkeoplysningsrådet.

Rådet tildeler højst 35.000 kroner i tilskud til toplaget. Hvis der opnås tilskud fra fonde, som overstiger den samlede etableringsudgift til toplaget, vil beløbet blive modregnet tilsvarende i de 35.000, tilføjes det.

Baggrunden for klubbens ønske er, at Dansk Rideforbund har skærpet kravene i forbindelse med større stævner, for eksempel Danmarksmesterskaberne, som klubben de senere år været arrangør af.

De øgede krav fra forbundet indbefatter et krav om et nyt underlag med fiberbund og en speciel slags sand med tekstil i, som gør, at banen bliver mere affjedrende.

Udgiften til anlæggelsen af banen påhviler primært stedets ejere. Selve toplaget, som er en del af de skærpede krav fra Dansk Rideforbund, søger klubben dog om tilskud til.

Det forventes, at toplaget vil holde i syv år. Hvis foreningen opsiger sig lejemål (eller bliver opsagt), har klubben mulighed for at tage toplaget med sig.

Klubben får ikke en huslejestigning på grund af etableringen af den ekstra bane.

Klubben har i samarbejde med ejerne af Team Cabe, indhentet et tilbud på banen.

Den samlede pris på etableringen med nyt toplag er på 383.000 kroner eksklusive moms. Team Cabe har givet tilsagn om at betale 172.500 kroner.

Klubben skal således selv finansiere den resterende del af udgiften på 210.500 kroner.

Klubben ønsker at benytte det meste af sin egenkapital, og den har således besluttet at betale 150.000 kroner. Der resterer således en difference på 60.500 kroner. Klubben arbejder endvidere på at finde egnede fonde.

Kommunens administration har vurderet, at ansøgningen opfylder kriterierne for udstyr og rekvisitter, da der er tale om toplag på en ny bane.

I retningslinjerne for Folkeoplysningsrådet står der således blandt andet, at man har mulighed for at komme i betragtning til puljen i forhold til »lovliggørelse af udstyr/rekvisitter« og »reparation/vedligeholdelse af nuværende udstyr/rekvisitter«.

Folkeoplysningsrådet har øremærket tilskuddet til toplaget, som kan tages med af klubben, hvis klubben ikke længere er på Team Cabe.

Administrationen fremhæver, at baggrunden for, at der ydes tilskud, er, at klubben i mange år har været arrangør af DM, og at klubben har fået løfte om at få DM-arrangementer i fremtiden, hvis det nye toplag etableres.

Palle Rasmussen, der er repræsentant for idrætten i Folkeoplysningsrådet, stemte imod bevillingen.

Rideskolen og hestepensionen Team Cape, der ligger på Ejlstrupvej 121 - og som Brit Beck og Michael Moeberg står bag, har allerede søgt kommunen om at måtte anlægge den nye bane.

Det viser en aktindsigt, som DAGBLADET har fået i kommunens åbne postliste.

Tanken er at anlægge en ridebane med målene 25 meter x 65 meter - stadig på Ejlstrupvej 121.

Muldjorden på den nye bane skal graves af i en dybde af cirka 40 centimeter.

Derefter vil banen blive opbygget af cirka 20 centimeter nøddesten, et dræn, en fibertex dug samt 15 centimeter stenmel.

Derefter vil toplaget (som der rides på) være cirka 10 centimeter strandsand iblandet specialfibre. Banen vil blive indhegnet med et cirka 30 centimeter højt hvidt hegn.

Banen ønskes placeret parallelt med den eksisterende bane.

Thomas Ørnemose Peetz, der er planlægger i Ringsted Kommune, har svaret Team Cape sådan her:

- Det er tilladt at plane jorden ud på omkringliggende arealer. I henhold til praksis i Ringsted Kommune må man terrænregulere - hvilket en udplanering af jord vil være - op til 0,5 meter, hvis terrænreguleringen følger landskabets konturer. Det er absolut ikke et krav, at det skal være op til 0,5 meter.

- Og så skal jeg have undersøgt, om der er andre forhold, der gør sig gældende, som for eksempel naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven, bebuder Thomas Ørnemose Peetz.

Selv om Michael Moeberg godt kunne have ønsket sig, at rideklubben havde fået et større tilskud til det ønskede toplag, bliver den nye bane anlagt under alle omstændigheder, når tilladelsen er i hus, betoner Michael Moeberg.