Klostermarkskirken tiltrækker mange brugere, ikke mindst til gospel og korsang - og mange af brugerne kommer i hver deres bil. Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Parkeringsplads drukner i succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkeringsplads drukner i succes

Ringsted - 03. februar 2017 kl. 16:13 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henning Simoni, der er administrationschef for Ringsted Sogn, fortæller, at man i flere år har haft et ønske om flere parkeringspladser ved Klostermarkskirken.

Det har nu ført til en egentlig ansøgning til Ringsted Kommune om dispensation fra den gældende lokalplan.

Ønsket er at udvide fra tre til fem parkeringsområder foran kirken - altså en udvidelse på to tredjedele (66 procent).

- Der er et stort behov for den ansøgte udvidelse af P-arealet. Vi ønsker naturligvis ikke at bruge penge på en unødvendig udvidelse, skriver Henning Simoni i et brev til Ringsted Kommune - som DAGBLADET har fået aktindsigt i, via kommunens åbne postlister.

- Der foregår mange aktiviteter i Klostermarkskirken, understreger Henning Simoni:

- Gospelkoret og Ringstedkoret benytter kirken som øvelokale, og de er mange korsangere, som mødes 50-60 gange årligt.

- Dertil kommer kirkelige aktiviteter som konfirmationer, dåb, jul og andre højtider, særlige gudstjenester, bisættelser med stort følge, sognearrangementer med foredrag og andre særarrangementer samt koncerter, i alt 25-30 gange årligt, skriver Henning Simoni.

Han understreger, at man tydeligt kan se, at der allerede nu parkeres mellem træerne på det område, som der ønskes udvidet med.

Det er kirken selv, som ejer arealet helt ned til vejen, og man har pengene klar fra provstiet til at udvide parkeringspladsen.

- Det sker jævnligt, at man må parkere mellem træerne, og der er allerede træer, som er blevet påkørt, så der er rigtigt god brug for udvidelsen, og den vil ikke genere nogen.

- Jeg håber, at vi kan få dispensationen så hurtigt, at vi kan komme i gang allerede i år. Vi vil naturligvis udføre arbejdet så skånsomt som muligt, så de blivende træer ikke lider skade.

- Det er noget skrammel, at man nu oplever, folk er nødt til at parkere på Ahorn Allé, så det vil være skønt med noget ekstra kapacitet. Mange vil få glæde af den, og det vil glæde menigheden, lyder det fra Henning Simoni.

I et svar fra Ringsted Kommune - som fremgår af aktindsigten - skriver planlægger Kristian Lønborg Andersen:

- For at gå videre med dispensationsansøgningen vil jeg gerne bede om en uddybning af behovet for udvidelse af parkeringsarealet samt dokumentation herfor. Dokumentationen må gerne være i form af billedmateriale fra tidspunkter, hvor de eksisterende parkeringspladser er belastede, skriver planlæggeren.

- Jeg har ikke fundet billeder af en fyldt P-plads, men man kan tydeligt se, der allerede nu parkeres mellem træerne på det område, som der ønskes udvidet med, svarer Henning Simoni.