Ved Ringsted Svømmeland følger en borger sig pålagt en helt urimelig bøde. Foto: Dan Qvitzau

P-bøde kaldes helt urimelig

Ringsted - 20. januar 2017 kl. 06:16 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En borger har henvendt sig til borgmester Henrik Hvidesten (V), efter at borgeren var blevet pålagt en parkeringsafgift ved Ringsted Svømmeland. Ifølge et brev, der er optaget på kommunens åbne postliste, skriver borgeren:

»Jeg var forleden forbi dit kontor for at tale om en p-bøde, der er helt urimelig. Jeg efterlod en skitse, der viser, hvor jeg holdt, og jeg lovede at eftersende en mail herom.

Jeg holdt oppe foran svømmehallen, fordi jeg var meget dårligt gående. Jeg holdt så jeg ikke kunne genere nogen.

Jeg fik en bøde, som jeg har protesteret imod - uden resultat, idet jeg ifølge dem skulle have holdt på fortov/rabat.

Der er ikke vist hverken p-forbud eller tilladelse, hvor jeg holdt. Det er ikke udlagt til p-areal.

Andre steder er der afmærkninger eller pæle, så man ikke kan holde der, men ikke hvor jeg holdt«.

»På stedet er der køreareal, fortorv og forplads/gårdsplads/opholdsplads/ areal, det hele med hver sin belægning, så det tydeligt fremgår, hvad der er kørebane, fortov og privat forplads, så det uden for enhver tvivl er uden for vej/p-arealerne og dermed p-vagternes område, at jeg holdt.

Jeg synes, det er en helt urimelig bøde, i hvert fald må der være tilstrækkelig tvivl til at lade den falde.

Jeg opfatter, at det for selskabet er en ren pengemaskine. Går den så går den. Og de håber på, at folk ikke går videre.

Dét er vel også en af grundene til, at der i Folketinget er flertal for at etablere et ankenævn, så folk ikke behøver at gå i retten med urimeligheder.

Det er også det samme firma, som tv viste, mens de gav en bøde, fordi ejeren holdt på sin plæne foran huset, som selskabet kaldte en rabat, i stedet for at holde på vejen, hvilket ville medføre, at traktorer med videre ikke kan passere.

Jeg håber og tror på, at du/I også synes, at det er lige frimodigt nok af P-Nord at give en bøde for at holde på privat område, så I dermed omgør den, idet det vil være helt urimeligt, at den skal ende i retten med de ressourcer, det måtte kræve. Det kan den da vist ikke bære, vel«, slutter borgeren.

Henrik Hvidesten skriver i en mail til DAGBLADET, at han ønsker at vente med at svare, til sagen er undersøgt.