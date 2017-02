Ringsted Forsyning overvejer at sænke niveauet af kalk i drikkevandet. Foto: Jens Wollesen

Overvejer at blødgøre drikkevand

Ringsted - 17. februar 2017 kl. 17:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Signe Aarestrup Tidligere på ugen kunne man læse i de landsdækkende aviser, at københavnerne kan se frem til en blødgørelse af vandet. Her i byen overvejer Ringsted Forsyning også at sænke hårheden i vandet. Lige nu ligger den gennemsnitlige hårdhed for vandet i Ringsted på omkring 19-20, og det betyder, at vandet betegnes som hårdt. Det er indholdet af calcium og magnesium, der bestemmer vandets hårdhedsgrad. Sænker man hårheden, vil der derfor være mindre kalk i vandet.

I efteråret har Ringsted Vandforsyning gennemført en række forsøg, hvor de via elektrolyse har kunnet sænke hårheden med fem point. Ved elektrolyse sætter man strøm til vandet og får på den måde udskilt noget af kalken, som samler sig og nemt kan fjernes efterfølgende.

- Det er interessant, hvis vi kan gøre det via elektrolyse, så vi undgår at bruge kemi til at sænke kalkniveauet, siger Janne Hansen.

På Havemølle Vandværk har der imidlertid været problemer, fordi elektrolysen førte til en stigning i nogle andre værdier, blandt andet indholdet af bromat. Og da vandet fra de forskellige vandværker blandes sammen, er det nødvendigt at kunne sænke hårheden alle steder. Derfor skal der foretages flere undersøgelser, før bestyrelsen for Ringsted Forsyning beslutter, om de vil gå videre med arbejdet med at blødgøre vandet, og hvordan det i så fald skal forløbe.

Lykkes det at blødgøre vandet i Ringsted, vil det betyde, at drikkevandet bliver dyrere.

- Det er jo en investering forbundet med det, så prisen vil stige lidt per kubikmeter, siger Janne Hansen.

Der vil dog samtidig være penge at spare, fordi eksempelvis kaffemaskiner, vaske- og opvaskemaskiner vil få en længere levetid.

- Når man tager det med, vil det på bundlinjen ikke blive en udgift for forbrugerne, siger Janne Hansen.

Ringsted Forsyning tager endelig stilling til spørgsmålet om en eventuel nedsættelse af vandets hårdhed i maj.