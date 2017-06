Søren Scheibel (tv.) og Ebbe Nielsen glæder sig til at arrangere Ringsted Messen for 10. gang i marts 2018. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Overvældende interesse for messe

Ringsted - 24. juni 2017

Selv om der er over et halvt år til den 10. udgave af Ringsted Messen i marts 2018 er over to tredjedele af de 115 stande allerede booket. Den store interesse er kommet lidt bag på de to arrangører Søren Scheibel og Ebbe Nielsen.

- Allerede i februar begyndte vi at få de første forespørgsler, og da tendensen fortsatte, besluttede vi at gå i gang med at booke stande på et tidligere tidspunkt, end vi ellers har haft for vane, siger Ebbe Nielsen.

Dermed tyder alt på, at der heller ikke denne gang bliver ledige stande på messen, der holdes hvert andet år i Ringsted Sportcenter og Pavillonen på Tvær Allé i Ringsted.

- Vi gør meget ud af at fortælle de deltagende firmaer, at de skal gøre sig umage, så de over 10.000 besøgende føler, at de får noget med hjem, siger Søren Scheibel.