Der er blevet længere og længere mellem kunderne i Optimeras byggecenter i Korsør.

Optimera samler aktiviteter i Ringsted

Ringsted - 20. januar 2017 kl. 15:26 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere håndværkere bestiller deres byggemateriale online eller på telefonen, når de handler hos Optimera. Derfor lukker byggecenterkæden nu sin afdeling i Korsør og samler aktiviteterne i Optimeras store byggecenter i Ringsted - som i forvejen betjener mange af kunderne i Korsør og omegn.

Der er med andre ord blevet længere og længere mellem kunderne i Optimeras byggecenter i Korsør. Mange af håndværkerne foretrækker at bruge tiden på byggepladsen frem for i byggecentret, og de bestiller derfor deres byggematerialer på telefon eller i Optimeras online byggecenter. Det er disse ændrede indkøbsmønstre, der nu får Optimera til at sadle om. Byggecentret i Korsør lukkes som nævnt, og forretningsaktiviteterne samles i det store Optimera byggecenter i Ringsted.

- Vi må desværre erkende, at det ikke længere er muligt at drive en rentabel forretning i Korsør. Der kommer for få kunder til, at vi kan forsvare at have en fuldt kørende butik og tilhørende lager, siger kommerciel direktør i Optimera, Christian Herbert.

- De kunder, der er vant til at afhente deres byggematerialer hos os i Korsør, vil selvfølgelig blive berørt, og dem vil vi gøre alt for at flytte over på vores nye forretningsmodel. Vi er kun et telefonopkald eller et tastetryk væk. Håndværkerne kan bestille deres byggematerialer online eller telefonisk frem til klokken 18 og modtage leverancen næste morgen klokken 7 på byggepladsen, forklarer Christian Herbert.

Efter lukningen i Korsør har Optimera 15 byggecentre på landsplan samt et salgskontor i Viborg. Endnu et salgskontor åbnes snart i Silkeborg, og to nye byggecentre åbner i henholdsvis Aarhus City og Rønne på Bornholm.

- Samlet set går det godt i Optimera. Vi er i fuld gang med at indrette os efter de nye efterspørgsels- og indkøbsmønstre. Det betyder både til- og fravalg. Nogle steder har vi måttet lukke, andre centre flyttes eller sammenlægges - men vi åbner også nye, hvor der er et kundegrundlag. Vores vigtigste opgave er at finde det balancepunkt, hvor vi kan levere premium kundeservice og samtidig drive en sund forretning. Med et effektivt logistiksystem, velplacerede byggecentre og vores online byggemarked har vi en bæredygtig model, siger Christian Herbert.